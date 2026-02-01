Solidarité et Souveraineté Sanitaire à Nabaji Civol : Le Pr Aliou Thiongane mobilise Sédo Sébé pour le don de sang

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

​Dans le cadre de l’animation de la vie politique et sociale de la commune de Nabaji Civol, le Poste de santé de Sédo Sébé a été le théâtre d’une mobilisation exceptionnelle ce week-end, sous l’impulsion du Pr Aliou Thiongane.

Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et figure de proue de PASTEF dans la région, le Pr Thiongane a orchestré une journée de don de sang d’une importance capitale, rehaussée par la présence solidaire de l’honorable député Banta Wagué. Ce dernier a tenu à marquer de sa présence cet acte citoyen pour soutenir son frère de parti, illustrant une synergie fraternelle au service des populations de Matam.

Face à la caméra, l’honorable Banta Wagué a insisté sur la portée symbolique de cet événement, rappelant que l’engagement politique doit se traduire par des actes concrets qui touchent directement au vécu des citoyens. Le choix de Sédo Sébé pour abriter cet événement n’est pas fortuit ; il s’inscrit dans une vision stratégique liée au calendrier culturel et spirituel de la localité.

En effet, à l’approche du Grand Ziar annuel, moment de ferveur qui draine des milliers de pèlerins venus de tous horizons, la pression sur les structures de santé s’accentue de manière exponentielle. Conscient de cette réalité, le Pr Aliou Thiongane a tenu à souligner que donner son sang est un geste de haute portée humaine, particulièrement dans un contexte où les banques de sang de la région de Matam font face à des défis chroniques de disponibilité.

Dans son allocution, le Pr Thiongane a lancé un appel vibrant, précisant que la dotation constante de la banque de sang régionale est une question de souveraineté sanitaire : « Sans une réserve de sang sécurisée, nos hôpitaux sont désarmés face aux urgences ». Selon le parrain de la journée, il est impératif de doter les centres de transfusion régionaux de stocks suffisants pour prévenir les urgences obstétricales, les anémies liées au paludisme ou les éventuels accidents lors des grands rassemblements. « Le sang ne peut être fabriqué en laboratoire, il ne peut venir que d’un élan de générosité entre frères et sœurs », a rappelé le Pr Thiongane avec conviction.

Il a insisté sur le fait que la réussite du Grand Ziar ne repose pas seulement sur l’organisation logistique ou religieuse, mais aussi sur la capacité du système de santé local à répondre présent en cas de besoin vital. Pour lui, cette initiative dépasse le cadre politique pour devenir un impératif de sécurité sanitaire territoriale.

Cette démarche, rappelle le Pr Thiongane, incarne parfaitement la philosophie du « don de soi » prônée par le Président Ousmane Sonko, rappelant ainsi que l’engagement pour le Sénégal commence par la protection de la vie des citoyens les plus vulnérables. Cette journée a permis de récolter un nombre important de poches de sang, contribuant ainsi directement à soulager les structures hospitalières de la région qui luttent quotidiennement pour maintenir des réserves critiques.

En liant ainsi la santé à la spiritualité et à l’engagement militant, le Pr Aliou Thiongane renforce ainsi le contrat de confiance avec les populations du Fouta, notamment celle de sa commune, tout en rappelant que la solidarité reste le meilleur rempart contre la fatalité médicale.