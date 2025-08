Son père décède, elle prend de la drogue pour se soulager

Partager Facebook

À cause du décès de mon père, je prends cette drogue pour me soulager », c’est la justification que Sokhna Khadidiatou Fall, 25 ans, a servie devant le tribunal des flagrants délits de Dakar où elle a été jugée hier, lundi 4 août 2025. Cette célibataire sans enfant est poursuivie pour détention et consommation d’ecstasy. Sans emploi et demeurant à Sacré-cœur, elle a été interpellée à la cité Mixta dans un appartement avec cette drogue. À la barre du tribunal, cette prévenue n’a pas cherché à nier les faits. « C’est une moitié de ce comprimé que j’ai utilisé », a-t-elle avoué. Mais, concernant l’acquisition de ladite drogue, Sokhna Khadidiatou Fall a pointé du doigt comme étant son fournisseur le livreur tiak-tiak Bamba Ngom qui a été arrêté au même moment qu’elle. Par ailleurs, il a résulté de l’enquête que Bamba Ngom avait reçu de la part de Sokhna Khadidiatou Fall un transfert Wave de 3000 F comme paiement du prix de la drogue.

Agé de 25 ans, son acolyte présumé, Bamba Ngom, a nié les faits. Ce livreur tiak-tiak domicilié à Guédiawaye, à qui on reproche d’avoir vendu le comprimé d’ecstasy à sa coprévenue, a indiqué que rien comme drogue n’a été retrouvé sur lui après fouille. « On m’a interpellé au même titre qu’elle à la cité Mixta dans un appartement. C’est son ami Bara qui nous avait invités là-bas. Je me suis rendu là-bas la nuit. Cette drogue, Bara me l’a donnée pour que je la remette à Khadidiatou. La drogue vient de Bara », a-t-il soutenu, alors que dans le procès-verbal, Bamba Ngom avait reconnu avoir lui-même donné la drogue à la prévenue. Le procureur a requis l’application de la loi pénale contre les prévenus. Pour la défense, Me Iba Mar Diop a plaidé pour une peine d’avertissement. Au terme des débats, Sokhna Khadidiatou Fall a été reconnue coupable puis condamnée à 15 jours ferme tandis que Bamba Ngom a écopé de 6 mois ferme, après disqualification des faits d’offre ou de cession de drogue.