Sonko permet l’importation d’une voiture âgée de 10 ans

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre Ousmane Sonko a répondu à une demande pressante de la diaspora. Lors de la présentation du Plan de Redressement Économique et Social, ce jeudi 1ᵉʳ août 2025, il a annoncé le relèvement de la limite d’âge des véhicules d’occasion importés au Sénégal. Désormais, les voitures âgées jusqu’à 10 ans seront autorisées à entrer sur le territoire national.

Cette mesure marque un assouplissement notable de la réglementation en vigueur, qui fixait jusqu’ici la limite à 8 ans. Ousmane Sonko a également élargi cette réforme aux véhicules utilitaires et camions, portant leur limite d’âge de 10 à 15 ans. « Nous avons entendu les automobilistes, les importateurs et les citoyens. Cette décision vise à élargir l’accès à des véhicules abordables pour les Sénégalais, sans compromettre l’intérêt général », a déclaré le Premier ministre.

Cette réforme ne tombe pas du ciel. Elle répond à un combat de longue date, porté notamment par des élus de la diaspora comme feu le député Nango Seck, fervent défenseur d’une libéralisation du marché des véhicules d’occasion. « Il ne doit plus y avoir même de limitation de l’âge des véhicules importés. Seul le paiement des droits de douane et une visite technique valable doivent suffire », avait-il déclaré, appelant à une réglementation plus souple et adaptée au pouvoir d’achat des ménages. En revenant à un plafond de 10 ans, Ousmane Sonko concrétise en partie ce plaidoyer, dans un contexte économique où de nombreux ménages peinent à accéder à un moyen de transport personnel.