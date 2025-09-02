Sukuk de la Sogepa : Le cinglant démenti du Président de DUNDU

Partager Facebook

Dans l’affaire du Sukuk de la Sogepa, Libération révèle que l’enquête a révélé un versement de 5,6 milliards de FCFA en commissions à des intermédiaires. Selon le journal Libération, ces commissions ont été payées suite à un ordre de virement signé par Yaya Abdoul Kane, ancien directeur général de la Sogepa, après le transfert de 247,338 milliards de FCFA vers le compte « État du Sénégal/Relance de l’économie » ouvert sur la base d’un simple courrier. Ce que dément catégoriquement l’ancien Directeur Général de la Banque Islamique du Sénégal (BIS), par ailleurs Président de DUNDU. In extenso le communiqué.

« Nous portons à la connaissance de l’opinion publique que le journal Libération dans sa parution du Lundi 1er Septembre 2025 a publié un article mensonger mettant en cause l’ancien Directeur Général de la Banque Islamique du Sénégal (BIS), par ailleurs Président de DUNDU.

Dans sa parution du Mardi 2 septembre 2025, un démenti de façade, témoignant le caractère erroné et diffamatoire de ces accusations, a été publié par le Journal.

En faisant un lien entre les commissions payées dans le cadre du Sukuk et l’ancien Directeur Général de la BIS, cet article, totalement infondé, a causé un préjudice grave à sa réputation ainsi qu’à celle de notre entité politique DUNDU.

Nous tenons à porter à l’attention de l’opinion que, contrairement à la publication diffamatoire du journal qui indique que le Président Madana Kane « s’est perdu dans ses explications », ce dernier n’a, à aucun moment, été interpellé par les enquêteurs de la DIC sur des commissions payées dans le cadre de l’opération Sukuk.

En tant qu’ancien Directeur Général de la BIS, il peut bien arriver que le Président Madana soit entendu dans le cadre de l’enquête en cours. D’ailleurs, il a été reçu par les enquêteurs, il y’a de cela bientôt 5 (cinq) mois, pour apporter des éclairages techniques sur des points d’enquête concernant la structuration et le déroulement du Sukuk SOGEPA.

Cette publication du journal, qui pourrait laisser entendre que l’audition du Président Madana est récente, est d’autant plus hasardeuse qu’elle laisse insinuer le paiement de commissions occultes impliquant l’ancien Directeur Général de la BIS. Or, de telles commissions et frais de structuration payables dans ce type d’opérations de levée de fonds, sont directement payées à des acteurs agréés et validés par l’émetteur, y compris les instances de régulation.

Cette publication de Libération, empreinte d’une volonté manifeste de nuire, a été largement reprise dans les réseaux sociaux et dans une certaine presse, induisant l’opinion et le grand public en erreur, et nuisant à l’image de marque du Président Madana qui est connu, au Sénégal comme à l’étranger, pour son intégrité, sa dimension intellectuelle et sa rigueur professionnelle.

Cette parution a conduit par ailleurs à créer des amalgames, poussant les réseaux sociaux et la presse à extrapoler, allant jusqu’à insinuer que le Président Madana Kane aurait été bénéficiaire d’un virement de 50 milliards, alors même que ledit virement est effectué dans le compte de l’Etat dans une banque tierce citée par le Journal, à savoir Ecobank.

Nous dénonçons avec la plus grande fermeté ces pratiques contraires à l’éthique journalistique, qui portent atteinte à la dignité des personnes et sèment la confusion dans l’esprit du public. Nous appelons les citoyens, les institutions et les médias à rester vigilants face à la désinformation et à défendre la vérité avec rigueur et responsabilité.

Le Parti informe l’opinion que ces fausses et légères allégations du Journal Libération, qui ont fait échos au-delà de nos frontières, jusque dans les sphères internationales où s’active le Président Madana, ne resteront pas impunis. Toutes les actions nécessaires, y compris en justice, seront incessamment entreprises pour que toutes les responsabilités, directes comme indirectes, soient situées. »