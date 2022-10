Supermarché Casino : 100 millions des travailleurs volés

Cheikh T., 70 ans, a brisé le rêve des membres de la coopérative d’habitat du supermarché Casino, lesquels ont été floués de 100 millions francs. Visé pour escroquerie, le prévenu risque deux ans de prison ferme.

Se disant promoteur immobilier, Cheikh T. s’était engagé à céder 100 parcelles aux membres de la coopérative d’habitat du supermarché Casino. Il a reçu 85 millions francs le 15 janvier 2020, 10 millions francs le 9 juillet 2020 et 5 millions francs courant janvier 2021. Après avoir encaissé ces montants, le septuagénaire n’a pas donné signe de vie. Il n’a remis aucun terrain à ses victimes. Poursuivi pour escroquerie, Cheikh T. a été jugé hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. « Je devais les vendre 100 parcelles à 125 millions francs.

J’ai une délibération signée par le sous-préfet et le maire. Il ne reste que le terrassement », s’est défendu le prévenu. La représentante de la coopérative a souligné que les terrains que le prévenu leur avait promis, se situent à Sébikotane. Poursuivant, elle a précisé n’avoir pas reçu une délibération.

Assurant la défense des intérêts des parties civiles, Me Mbengue a estimé que le prévenu a roulé dans la farine des travailleurs qui se saignent pour cotiser chaque mois. « Y a d’autres coopératives qui ont porté plainte et le parquet a ouvert une information judiciaire », a déploré la robe noire, avant de demander 130 millions francs, en guise de dédommagement. Selon le substitut du procureur, le prévenu avait sollicité le renvoi pour la production de la fameuse délibération. Mais, il n’a pas tenu sa promesse.

Il a ainsi requis deux ans ferme. Me Souleymane Soumaré a demandé au tribunal d’accorder au comparant un délai de six mois pour la livraison des parcelles. Sur ce, il a plaidé pour l’ajournement de la peine. « C’est un dossier qui devait faire l’objet d’une instruction. Depuis le départ, il parle de relation avec la mairie. À aucun moment, on a pensé à interpeller le maire. Sa famille n’arrive pas à retrouver le document dans ses bagages. À son âge, il lui arrive d’oublier des séquences de sa mémoire », a fait remarquer l’avocat. Me Me Bamba Cissé a déclaré que le prévenu n’a jamais essayé d’entrer dans le patrimoine des victimes de manière frauduleuse. Il a fait 10 dans le domaine immobilier. Au terme des plaidoiries, le juge a fixé son délibéré au 24 octobre prochain.