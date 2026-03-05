Suppression de 19 agences : Une économie de 55 milliards FCFA

Partager Facebook

Le Premier ministre a présenté, ce mercredi 4 mars 2026, un plan de rationalisation massif du secteur parapublic sénégalais. Cette réforme majeure, qui s’inscrit dans une volonté de réduction du train de vie de l’État et de transparence, acte la suppression de dix-neuf (19) entités publiques. Ces structures mobilisaient jusqu’ici un budget annuel de plus de 28 milliards FCFA pour près de 1 000 agents. L’objectif global est de « générer une économie budgétaire nette estimée à 55 milliards FCFA sur les trois prochaines années ».

Le Groupe de travail mis en place par la Primature a identifié des chevauchements de missions et des lourdeurs administratives coûteuses. Outre les 19 suppressions, le plan prévoit le repositionnement de dix (10) autres entités. Ce redéploiement implique une redéfinition de leurs modèles d’intervention et une actualisation de leur cadre juridique. Les chiffres clés de l’opération révèlent l’ampleur du gaspillage jusqu’ici toléré : la masse salariale des entités supprimées s’élevait à 9,227 milliards FCFA par an, avec une dette globale arrêtée à 2,6 milliards FCFA fin 2024.

Le Chef du gouvernement a insisté sur le volet social de la réforme pour rassurer les personnels concernés. Un comité interministériel pilotera prochainement le redéploiement des 982 agents et la gestion des contentieux éventuels. Parallèlement, une nouvelle doctrine de gouvernance sera imposée au reste du secteur parapublic, axée sur la maîtrise stricte des effectifs, l’harmonisation des grilles de rémunération et l’utilisation optimale des crédits budgétaires.

Pour garantir la pérennité de ces économies, le ministre des Finances et du Budget a été instruit de renforcer les moyens de la Commission d’Évaluation des Agences d’exécution. Le Premier ministre exige un respect strict des normes de création de nouvelles structures et une évaluation régulière des performances. Cette rationalisation ne se limite pas à une coupe budgétaire, mais vise une modernisation profonde de l’Administration pour une plus grande efficacité de l’action publique.