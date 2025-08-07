SYTJUST–UNTJ : les dessous d’une suspension de la grève

L’Entente SYTJUST–UNTJ a annoncé, ce mercredi 6 août 2025, la suspension de son mot d’ordre de grève déclenché le 18 juin dernier.

Dans un communiqué, le regroupement syndical précise que cette décision vise à donner une réelle chance aux négociations actuellement en cours avec le gouvernement. Une suspension jugée stratégique par les syndicats, qui espèrent des avancées concrètes dans le dialogue entamé avec les autorités.

Les activités dans les juridictions devraient ainsi reprendre progressivement, en attendant l’issue des discussions.