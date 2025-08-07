Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
FB IMG 1750176922500 696x375 1

SYTJUST–UNTJ : les dessous d’une suspension de la grève

7 août 2025 Société 5 Voir

L’Entente SYTJUST–UNTJ a annoncé, ce mercredi 6 août 2025, la suspension de son mot d’ordre de grève déclenché le 18 juin dernier.

Dans un communiqué, le regroupement syndical précise que cette décision vise à donner une réelle chance aux négociations actuellement en cours avec le gouvernement. Une suspension jugée stratégique par les syndicats, qui espèrent des avancées concrètes dans le dialogue entamé avec les autorités.


Les activités dans les juridictions devraient ainsi reprendre progressivement, en attendant l’issue des discussions.

Tags

Vérifier aussi

1754472072 image 6 1200x675 1

Arnaque QNET : 17 personnes arrêtées

Dix-sept personnes ont été interpellées à Saly-Carrefour le 1er août 2025, suite au démantèlement d’un …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved