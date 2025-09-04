Uploader By Gse7en
Tamba : Le plus grand voleur de téléphone arrêté

4 septembre 2025

Diadji Touré, présumé voleur de téléphones portables à Tambacounda, a été arrêté par la brigade de recherches de la gendarmerie locale. L’homme, domicilié à Saré Guilel, est soupçonné d’avoir dérobé plusieurs appareils, notamment ceux de Ndiogou Diamé et Mariama Ciré Souaré. Son oncle, Kébou, a également été interpellé, retrouvé en possession d’un des téléphones volés.


Les deux individus sont actuellement en garde à vue et devraient être déférés au parquet. D’après les informations recueillies par notre rédaction, Diadji Touré est considéré comme l’un des plus importants voleurs de téléphones de la capitale orientale. « Diadji Touré, considéré comme le plus grand voleur de téléphones de la capitale orientale », souligne Kawtef.

