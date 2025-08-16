Tamba : Un Chinois tué dans un accident

Le 15 août, un tragique accident s’est produit vers 16 heures à hauteur de Sinthiang Koundara. Un camion transportant des marchandises en provenance de Tambacounda est entré en collision avec un camion-grue, en provenance de Sédhiou. À bord du camion-grue se trouvait un ressortissant chinois de 58 ans, qui a perdu la vie dans l’accident.

Trois autres individus ont été blessés dans l’incident. Ils ont été rapidement évacués vers le centre de santé de Vélingara pour recevoir des soins. Quant à la victime décédée, son corps a été transféré à la morgue du centre de santé de Médina Gounass.

L’accident a causé une vive émotion dans la région, et les autorités locales enquêtent sur les circonstances exactes de la collision.