Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision

Tamba : Un Chinois tué dans un accident

16 août 2025 Faits divers 5 Voir

Le 15 août, un tragique accident s’est produit vers 16 heures à hauteur de Sinthiang Koundara. Un camion transportant des marchandises en provenance de Tambacounda est entré en collision avec un camion-grue, en provenance de Sédhiou. À bord du camion-grue se trouvait un ressortissant chinois de 58 ans, qui a perdu la vie dans l’accident.

Trois autres individus ont été blessés dans l’incident. Ils ont été rapidement évacués vers le centre de santé de Vélingara pour recevoir des soins. Quant à la victime décédée, son corps a été transféré à la morgue du centre de santé de Médina Gounass.


L’accident a causé une vive émotion dans la région, et les autorités locales enquêtent sur les circonstances exactes de la collision.

Tags

Vérifier aussi

braquage

Mboro : Le domicile d’une gérante d’hôtel braqué, 8 millions de FCfa emportés

Dans la nuit du 11 au 12 août 2025, un commando armé a attaqué la …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved