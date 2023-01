Touba: Le maire Abdoul Ahat Ka trainé en justice pour escroquerie

Le maire de Touba, Abdoul Ahat Ka est dans de sales draps. Il a été trainé à la justice pour escroquerie . D’ailleurs il a été appelé à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Condamné par défaut à six mois assortis du sursis, l’édile de la cité religieuse était contraint d’allouer la somme de 300 millions F CFA à Michelot Moulin.

Condamné par défaut à six mois assortis du sursis, le maire de Touba, Abdoul Ahat Ka a été appelé à la barre du tribunal correctionnel de Dakar à cause d’un contentieux avec Michelot Moulin qui l’accuse de lui avoir soutiré la somme de 300 millions F CFA. Par ailleurs l’édile de la ville sainte a été condamné à six mois assortis du sursis.

Selon les informations, tout est parti, d’un partenariat pour l’installation d’une usine de fabrication d’eau en bouteille dans la cité religieuse mais l’affaire ayant foiré à la dernière minute poussa Michelot Moulin a accusé le maire de Touba et directeur général de Touba Matériau mais ce dernier conteste avec véhémence les accusations. À l’en croire, c’est le plaignant qui l’a contacté pour lui proposer la vente d’une machine. D’un commun accord, les parties ont signé un protocole où la partie civile devait posséder 75 % des parts de la structure.

D’après le prévenu, son partenaire, M. Moulin, devait gérer les aspects techniques, à savoir l’importation et le montage de la machine. D’après le comparant, le dédouanement était à sa charge. ‘’Mais un marabout, qui a appris ma collaboration avec la partie civile, m’a alerté, en me disant que celui-ci a tenté de le gruger dans un projet similaire. C’est ainsi que j’ai commencé à avoir des doutes sur lui’’, a précisé le prévenu.