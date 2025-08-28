Tounkara au procureur : « Je ne suis pas un cybercriminel »

Convoqué ce mardi par la Division spéciale de la cybersécurité, à la suite de ses propos sur un supposé rejet de la proposition de loi portant criminalisation de l’homosexualité, le journaliste et chroniqueur Mamadou Sy Tounkara a finalement recouvré la liberté.

Invité ce mercredi sur Senegalactu, il a dénoncé ce qu’il considère comme une dérive dans l’usage de la cybersécurité pour réprimer les opinions.

« Le rôle de la cybercriminalité, c’est de traquer des cybercriminels qui utilisent les nouvelles technologies pour commettre des actes répréhensibles. Mais moi, je ne suis pas un cybercriminel », a-t-il martelé.

Selon lui, convoquer des personnes pour avoir exprimé une opinion est une déviation de la mission première de cette division spécialisée. « On ne peut pas convoquer quelqu’un parce qu’il a dit sa pensée. Il faut plutôt le corriger par des arguments », a-t-il ajouté, appelant au respect du débat démocratique.