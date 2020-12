Tous vos soins pour traverser l’hiver en beauté

Au cœur de l’hiver, vos cheveux réclament toute votre attention. Le froid, tout comme le soleil ou la pollution est une réelle source d’agression qui dessèche et fragilise la fibre capillaire. Masques, bain d’huiles… C’est le moment de les cajoler pour les aider à traverser la saison sans dommages. Sus aux pointes fourchues, aux longueurs cassantes. Apportez-leur des soins nourrissants, gainants et revitalisants nécessaires à une bonne hydratation. Ne négligez pas le cuir chevelu, il souffre lui aussi. Pensez au massage, toujours du bout des doigts tout en délicatesse pour le stimuler et aider à son hydratation, avec un sérum hydratant ou fortifiant pour un regain de tonus et de vitalité.

En hiver encore plus qu’aux autres saisons, évitez de garder les cheveux mouillés trop longtemps après le shampooing. La bonne démarche : le séchage avec une serviette en microfibre qui absorbe le maximum d’humidité en un temps record – et pour préserver la bonne tenue de vos bouclettes, un petit coup de diffuseur sur l’embout du séchoir. En plus, il chasse l’électricité statique.

L’hiver, c’est aussi pour la peau synonyme de sécheresse extrême. Alors, pas de concession sur les crèmes Cocooning. Visage et corps, conservez leur souplesse et éclat au cœur des frimas.

Tresses ou, perruques, les coiffures de protection sont idéales pour protéger vos cheveux de la rigueur du climat.