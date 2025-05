Trafic de bois : 344 troncs saisis en Casamance

Partager Facebook

Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites, la zone militaire N°6 de Kolda a lancé une opération d’envergure baptisée « FAXASS » dans le secteur de Médina Yéro Foula, une zone frontalière avec la Gambie. Cette initiative vise à endiguer l’exploitation forestière illégale, un fléau qui menace les écosystèmes locaux et prive l’État de ressources financières importantes.

Dans une publication via X (ancienne Twitter), la Direction de l’Information et des Relations Publiques (Dirpa) informe que « 344 troncs de bois coupés illicitement dans les forêts de Pata et de Guimara, deux zones connues pour leur riche biodiversité, ont été saisis ». Ces arbres, abattus en violation des réglementations en vigueur, étaient destinés à être exportés clandestinement, principalement vers la Gambie, où la demande en bois de chauffage et de construction reste élevée.

L’opération « FAXASS » intervient dans un contexte où les trafics de bois illicite se multiplient dans la région, alimentés par des réseaux organisés qui profitent de la porosité des frontières. Les autorités sénégalaises renforcent ainsi leur collaboration avec les pays voisins pour mieux contrôler les flux et dissuader les exploitants clandestins.