Traite de personnes : Une Nigériane « achetée » pour 500 000 FCFA pour prostitution

L’Antenne régionale de Kédougou de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré, le 2 février 2026, une femme devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kédougou. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, complicité de faux, proxénétisme et traite de personnes.

Cette interpellation fait suite à un renseignement opérationnel faisant état de la séquestration et de l’exploitation sexuelle d’une jeune Nigériane dans le village de Baytilaye, à Kédougou. La victime aurait été acheminée clandestinement au Sénégal afin d’être contrainte à la prostitution. Une intervention des agents de la DNLT a permis de la libérer et d’arrêter sa logeuse.

Lors de son audition, la mise en cause a reconnu avoir acquis la victime au Nigeria pour 500 000 FCFA auprès d’un réseau criminel. Le trajet, passant par le Bénin et le Mali, aurait été facilité par plusieurs complices. À son arrivée le 26 janvier 2026, une dette de servitude de 1 500 000 FCFA lui a été imposée, correspondant aux frais de voyage supposés. La victime devait reverser l’intégralité de ses gains quotidiens. En quatre jours, elle avait déjà généré 25 000 FCFA, réinvestis par la suspecte dans l’achat de vêtements destinés à accroître les revenus.

L’enquête a mis en lumière l’existence d’un réseau structuré de traite d’êtres humains reliant le Nigeria au Sénégal, avec des relais à Cotonou et Bamako, chargés notamment de la fabrication de faux documents, de l’hébergement et du convoyage jusqu’à la zone aurifère de Kédougou.