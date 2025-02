Transformation Systématique du Sénégal: Ousmane Sonko annonce le lancement de 60 grands projets

Partager Facebook

En déplacement ce samedi à Louga dans le cadre de la journée d’investissement humain « Setal Sunu Reew », Ousmane Sonko a annoncé le lancement de 60 grands projets du chef de l’État dans les jours à venir. Le Premier ministre indique que ces chantiers vont changer le Sénégal, révèle une autre dimension de la journée nationale de nettoyage et invite les jeunes à s’armer de patience.

Le projet de développement pour lequel le Président Bassirou Diomaye Faye a été élu va prendre forme dans les jours à venir. C’est du moins ce que l’on peut comprendre de la déclaration du Premier ministre qui prenait part, ce samedi, à la journée nationale de nettoyage à Louga. En effet, Ousmane Sonko a déclaré que 60 projets d’envergure sont déjà prêts et vont être lancés sous peu de temps. « Nous avons fait neuf mois au pouvoir et nous avons fait un diagnostic pour identifier ce qui fonctionne, ce qui a été détruit et ce qui ne marche plus. Cela va nous permettre de mettre en place des stratégies adaptées pour remédier aux problèmes du pays. Nous sommes à cette étape, et dans les prochains jours, nous allons lancer les grands chantiers du président de la République. Il y a 60 projets qui doivent profondément changer le Sénégal », a-t-il déclaré.

À en croire le chef du gouvernement, ces grands chantiers du chef de l’État vont bénéficier principalement aux jeunes. D’ailleurs, il invite la jeunesse à s’armer de patience et à s’impliquer dans cet effort de construction nationale du pays. Outre l’annonce du lancement de ces 60 grands projets du chef de l’État, Ousmane Sonko a également indiqué que la journée nationale de nettoyage « Setal Sunu Reew » va connaître une autre approche. Selon lui, en dehors des activités classiques de nettoyage, une dimension économique sera donnée à cette journée avec la mise en place de coopératives urbaines. « Nous allons organiser les jeunes qui participent aux journées de nettoyage en coopératives urbaines. Ces coopératives qui seront gérés par eux-mêmes, avec le soutien de l’Etat, leur permettront de gagner de l’argent », a-t-il fait savoir.

Le leader du Pastef explique, ainsi, que le gouvernement cherche à donner à la jeunesse des opportunités tout en les impliquant à participer dans la transformation systémique du Sénégal que prônent les nouvelles autorités. Cette mission sera, d’après lui, gérée par le secrétaire d’État aux coopératives, en collaboration avec les différents services chargés de la gestion du cadre de vie. Le Premier ministre a salué, par ailleurs, la mobilisation des populations de Louga qui ont répondu massivement à l’appel pour la journée nationale de nettoyage tout en leur demandant de bien veiller à la propreté de la gare routière de la ville. À noter que la déclaration d’Ousmane Sonko concernant le lancement prochain des grands chantiers de l’État a fait réagir plusieurs opposants dont le docteur Madior Ly de la République des valeurs.

Le lieutenant de Thierno Alassane Sall invite le chef du gouvernement à matérialiser ses promesses électorales. « Avant de s’engager sur 60 projets, réalise d’abord tes plus de 120 promesses électorales jusqu’à présent fallacieuses. Au moins, tu pourras rejoindre le cercle restreint des dirigeants les moins « Var-Reux ». Bilan : 9 moins de dettes et de mise à mort de l’économie », a écrit docteur Ly sur ses réseaux sociaux.

El HADJI MODY DIOP