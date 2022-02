Transport : « Sama Auto » pour une meilleure qualité de déplacement

La société « Sama auto » a lancé son application avant-hier, Samedi. Un moyen de transport personnel de type taxi dont l’objectif est d’offrir aux citoyens Sénégalais une technologie de pointe, innovante, sécurisée pour la commande d’un Taxi à partir de chez eux et de permettre aux taximen de réduire leurs déambulations dans la ville à la recherche d’un éventuel client.

Créée en janvier 2022, Sama auto veut faciliter aux clients le transport urbain et interurbain, mais également aux taximan de trouver des clients. « Nous nous sommes lancés à la création de cette entreprise car nous avons constaté qu’il y a beaucoup de bouchons à Dakar. Une situation qui cause des désagréments aux clients et conducteurs » affirme Aliou Gbàguidi, le porteur du projet . Les automobilistes souffrent des bouchons notés durant la matinée de ce jeudi, et certains font des détours pour arriver à destination.

Et d’ajouter : »Un manque que nous comptons améliorer avec la mise en place des dispositifs qu’il faut afin de renforcer la sécurité. Le client en partenariat en cas de danger n’a qu’à cliquer sur le bouton SOS pour signaler ». Selon lui, l’entreprise vise à centraliser tous les moyens de transport interurbain au Sénégal.

Dans la vision de réduire les difficultés que rencontrent les passagers car il arrive que ces derniers soient perdues où ne

tombent pas sur de bons chauffeurs. Nous donnons notre collaborateur une application en systèmes avec lequel il pourra gérer ses réservations. Voulant apporter une solution qui sera adapter à la réalité Sénégalaise, la société donne l’opportunité à ses clients et conducteurs de fixer eux-mêmes les prix à travers des plateformes. Mais également de permettre aux parents de connaître la position d’un taxi dans lequel se trouve leurs enfants mais aussi en cas de besoins et sur demande des autorités de la sécurité nationale du territoire, conclut-il.

ASTOU MALL