Tribunal de Dakar : Modou Fall de la Sen Tv condamné à 1 mois ferme avec une amende de 200 000f CFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chroniqueur de Sen TV, Modou Fall, a été reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le jugement, rendu récemment, le condamne à six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme, ainsi qu’à une amende de 200 000 FCFA.

Cette décision fait suite à une déclaration du chroniqueur lors d’une émission, où il avait affirmé que le pouvoir cherchait à imputer la responsabilité des manifestations à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à l’opposition. Ces propos avaient entraîné l’auto-saisine du procureur de la République et l’arrestation de Modou Fall.

Lors de l’audience du 16 février dernier, le procureur avait requis une peine de six mois d’emprisonnement ferme contre le prévenu.

Publié par EL HADJI MODY DIOP