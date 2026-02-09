Uploader By Gse7en
Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et cie envoyés en prison

9 février 2026 Faits divers

L’animateur Pape Cheikh Diallo, l’artiste-chanteur Djiby Dramé et dix autres personnes viennent d’être placés sous mandat de dépôt ce lundi, suite à leur face à face avec le Procureur de la République du Tribunal de Grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Ils sont poursuivis pour des faits graves tels que « association de malfaiteurs », « actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/SIDA par rapports sexuels non protégés », « mise en danger de la vie d’autrui » et « blanchiment de capitaux ».


Le juge d’instruction du premier cabinet les a officiellement inculpés. Les avocats de la défense annoncent leur intention de déposer une demande d’annulation de la procédure, estimant qu’« aucune infraction n’a été commise».

