Trois gaillards se relaient sur une fugueuse de 15 ans

Souleymane S. s’est retrouvé en prison le 23 octobre 2020 pour avoir recueilli chez lui une adolescente en fugue qu’il avait rencontrée sur les deux voies de Sacré-Cœur à 4h du matin. Au cours de l’instruction de son dossier, le transitaire a bénéficié d’une liberté provisoire. Convoqué ce mardi 14 janvier 2025 devant la chambre criminelle de Dakar, l’accusé a contesté le chef de détournement de mineure. Ses trois coaccusés, jugés par contumace, risquent cinq ans de réclusion criminelle.

Le résumé des faits dénoncés par la nommée Alimatou Sadya a de quoi choquer. Lors de sa déposition, la plaignante a expliqué que sa sœur, M. P. D., née le 6 août 2005, a l’habitude de fuguer pour entretenir des rapports sexuels avec des hommes. Ce que l’adolescente a confirmé lors de son interrogatoire par les enquêteurs. Elle a cité parmi ses partenaires sexuels, les nommés Diène Bocar D. (restaurateur, né en 1978, domicilié à la Sicap rue 10), Bathie S. (étudiant, né en 1993), Lamine Ndiaye et Souleymane S. Excepté ce dernier, les mis en cause ont admis que la mineure a passé la nuit chez eux à maintes reprises. C’est dans ces circonstances qu’ils ont couché avec elle. Seulement, les trois hommes ont précisé qu’ils ignoraient la minorité de la victime. Quant à Souleymane, il a simplement reconnu avoir recueilli l’adolescente chez lui. Né en 1996, il a expliqué que c’est la fille qui l’a arrêté au niveau des deux voies de Sacré-Cœur à 4heures du matin, alors qu’il était à bord de son véhicule. C’est alors qu’elle lui a dit qu’elle ne veut pas rentrer chez elle, car elle risque d’avoir des problèmes avec son père à cause de ses sorties nocturnes. « Vu qu’elle était en danger, je l’ai amenée chez moi. On est partis par la suite à la boîte de nuit Five où on a passé une heure. Lorsqu’on a quitté les lieux à 6h du matin, je l’ai confiée à un ami qui vit aux Almadies. Parce que je devais sortir. Le lendemain, dans l’après-midi, je lui ai donné l’argent du taxi pour qu’elle rentre chez elle. Je n’ai jamais eu de relation intime avec elle. C’était la première fois que je la rencontrais », a fait savoir Souleymane. Entendue à nouveau, M. P. D. est revenue sur ses déclarations en ce qui concerne Souleymane, arguant qu’elle n’a jamais entretenu de rapports sexuels avec lui. Malgré cela, Souleymane a été inculpé pour détournement de mineure le 23 octobre 2020 en même temps que ses coaccusés, visés également pour pédophilie. Toutefois, le juge a rendu une ordonnance de mise en liberté provisoire en faveur des inculpés durant l’instruction du dossier. Seul Souleymane a comparu hier, à l’audience criminelle du tribunal de Dakar pour laver son honneur. Maintenant sa version des faits, il a déclaré que la partie civile avait catégoriquement refusé de rentrer chez elle. Mieux, elle lui a déclaré qu’elle avait 21 ans. De l’avis du substitut du procureur, les faits ne font l’objet d’aucun doute en ce qui concerne Bathie, Diène Bocar et Lamine. Il a ainsi requis cinq ans de réclusion criminelle contre le trio. S’agissant de Souleymane, le représentant du Ministère public s’est rapporté à la sagesse du tribunal. Les deux avocats de celui-ci ont plaidé l’acquittement. L’affaire sera vidée le 11 février 2025.