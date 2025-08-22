Uploader By Gse7en
Trois homosexuels surpris en pleins ébats à la plage de la Cour de Cassation

22 août 2025 Faits divers

Dans la nuit du 20 au 21 août 2025, la plage jouxtant la Cour de cassation de Dakar a été le théâtre d’une scène houleuse. Vers 23h40, trois hommes ont été surpris par des passants alors qu’ils s’adonnaient à des attouchements dans l’eau.

Les individus mis en cause ont été identifiés comme E. Diop, originaire de Rufisque, M. Touré, habitant la Médina, et Pape O. Mbaye, résident du quartier de Fass. Selon les premiers éléments, les trois hommes se trouvaient dans l’eau quand des témoins, alertés par leurs gestes, ont donné l’alerte.

L’affaire a rapidement dégénéré : une foule furieuse s’est rassemblée autour des suspects et a tenté de les lyncher. C’est l’intervention rapide des éléments du commissariat du Point-E qui a permis d’éviter un drame.
Malgré tout, l’un des mis en cause a été blessé au bras avant d’être sécurisé par les policiers.

Une enquête ouverte


Les trois hommes ont été placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs. Une enquête judiciaire est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.

