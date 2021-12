Ucad : Les étudiants annoncent encore une grève de 48 heures

Une grève vient encore d’être annoncée au temple du savoir de la capitale sénégalaise. Après les étudiants qui faisaient face aux forces de l’ordre la semaine passée, c’est au tour des Personnels administratifs, techniques et de service (Pats) de déclencher une grève.

En effet, ces personnels ont lancé un mot d’ordre de grève de 48 heures non renouvelables. C’est du moins ce qu’ils ont informé en marge d’une assemblée générale organisée hier. Ces travailleurs demandent le rétablissement de leur droit de vote. Selon eux, le décret 13-2021/1500 portant organisation et fonctionnement de l’UCAD, en ses articles 82 et 97, a privé les Pats de leur droit de vote pour l’élection du chef de département.

Pour ces travailleurs, cette décision unilatérale est une violation flagrante de la Constitution du Sénégal qui garantit le droit de vote pour tout citoyen mais aussi du code du travail. Ces travailleurs exigent de ce fait la généralisation du droit de vote dans toute l’université pour que chaque entité puisse s’exprimer.