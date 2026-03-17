UCAD : Un scandale sexuel secoue le campus

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Une affaire d’atteinte présumée à l’intégrité physique d’un étudiant secoue le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où une enquête policière est en cours.

Selon les éléments rapportés aux enquêteurs du commissariat du Point-E, un étudiant de 20 ans affirme avoir été victime d’agissements suspects alors qu’il passait la nuit dans les couloirs d’un pavillon, faute de place dans sa chambre.

Intrigué par une situation inhabituelle constatée à son réveil, note Libération, il décide de tendre un piège la nuit suivante.

C’est dans ce contexte qu’un individu, présenté comme un autre résident, se serait approché de lui en pleine nuit. Après avoir obtenu l’autorisation de s’installer à proximité, le suspect aurait profité de l’obscurité pour adopter un comportement déplacé. Le plaignant, feignant le sommeil, affirme avoir surpris des gestes à caractère sexuel et réussi à prendre l’individu sur le fait, provoquant sa fuite.

Poursuivi dans le bâtiment, le suspect aurait tenté d’échapper à ses poursuivants en sautant d’un étage, se blessant dans sa chute. Il a été pris en charge et évacué vers l’Hôpital Principal de Dakar par les services compétents.

Une plainte a été déposée, et les investigations se poursuivent afin d’établir les circonstances exactes de cette affaire troublante survenue au sein du campus universitaire.