Un accident fait 4 morts à Sandiara

Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi 16 août 2025, aux alentours de 13 heures, à hauteur de Faylar 2, dans la commune de Sandiara, selon Seneweb. Le drame, particulièrement violent, a impliqué un bus de transport public et un minibus de type Hiace.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, un véhicule transportant du matériel de construction, en provenance de Sandiara, aurait perdu le contrôle à cause d’une défaillance mécanique. L’engin a alors percuté de plein fouet le Hiace venant de Thiadiaye, provoquant une collision frontale d’une extrême brutalité.

Le bilan provisoire fait état de quatre morts sur le coup et de onze blessés, dont six dans un état jugé très grave. Les premiers secours ont été assurés par une unité médicale du Batpara, un convoi militaire présent dans la zone, avant l’arrivée des sapeurs-pompiers de Mbour, qui ont pris en charge l’évacuation des blessés vers l’hôpital régional.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les causes exactes de ce drame, qui relance une fois de plus les inquiétudes sur la sécurité routière dans cette zone à fort trafic.