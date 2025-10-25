Uploader By Gse7en
Un agent des Impôts arrêté pour viol sur sa belle-fille

25 octobre 2025 Faits divers

K. Mbodji, agent prestataire aux Impôts et Domaines, est dans de beaux draps. Le mis en cause a été déféré au parquet par le commissariat de Golf-Sud pour viol sur mineure et inceste. D’après Libération, qui donne l’information, l’affaire a été révélée par l’épouse de l’accusé, K. Niang, qui a déclaré à la police que son mari entretenait des rapports sexuels avec sa fille, A. N. N. (17 ans), depuis qu’elles avaient emménagé au domicile conjugal.

Entendue, la victime mineure a confirmé avoir eu des rapports sexuels à plusieurs reprises avec son beau-père. Elle a affirmé avoir d’abord été forcée, avant de finalement céder.

Interrogé, K. Mbodji a reconnu les rapports sexuels avec la fille de son épouse Cependant, repris par le journal, le beau-père a tenté de se défendre en affirmant que c’était la victime présumée elle-même qui cherchait à avoir des relations avec lui en lui exprimant son désir.


K. Mbodji a été placé sous mandat de dépôt.

  1. Doudou
    25 octobre 2025 at 17:52

    C’est une épidémie dans le secteur des impôts et domaines. Ils n’ont qu’à aller se faire soigner. Certainement il a demandé à la fille de masser et s’est terminé par ce que nous savons!!!

