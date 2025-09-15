Un ancien militaire trafiquait de faux extraits de naissance

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ibrahima Faty, un ancien militaire spécialisé dans la contrefaçon de documents administratifs, a été interpellé par la police à Petit Mbao, une commune d’arrondissement de Pikine. Son arrestation met fin aux activités d’un réseau clandestin bien rodé qui fournissait des faux documents une clientèle étrangère établie à Dakar.

Lors d’une perquisition à son domicile de Petite Mbao, les enquêteurs ont saisi un véritable arsenal de faux : 162 extraits de naissance falsifiés, ainsi que des copies de cartes d’identité, des certificats de nationalité et des passeports. Son nom, Ibrahima Faty, circulait comme un secret bien gardé au sein des communautés étrangères. Son modus operandi était simple : produire des documents quasi identiques aux originaux et les vendre à bas prix, principalement à des clients de la sous-région.

L’enquête a pu aboutir grâce à la plainte d’une de ses victimes, Amadou T. Bary. Ce dernier, ayant payé 35 000 FCFA en 2023 pour un extrait de naissance qui n’est jamais arrivé, a reconnu son escroc par hasard aux Parcelles Assainies le 12 septembre dernier et a immédiatement alerté la police.

Sous la surveillance des limiers du commissariat de l’Unité 15, Faty a été pris en filature puis interpellé sans résistance. Confronté aux preuves, l’ancien militaire a avoué en détail son organisation, ciblant une clientèle étrangère et travaillant avec un complice basé à l’étranger. Plusieurs victimes se sont depuis présentées au commissariat pour porter plainte à leur tour.