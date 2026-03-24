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Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision

Un ancien ministre de Macky, qui conduisait ivre, arrêté

24 mars 2026 Société

L’ancien ministre conseiller spécial en Tic, El Hadj Abdou Aziz Mbaye a été arrêté, hier lundi, par la gendarmerie de Ngor pour conduite en état d’ébriété. Selon les informations de Seneweb, il revenait du restaurant J’GO. En cours de route, M. Mbaye a violemment percuté la chaussée, provoquant l’éclatement de l’un des pneus de sa voiture.

Le gendarme qui a procédé au constat d’usage a relevé que l’ancien ministre était ivre. Informé, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné sa conduite au parquet.


El Hadj Abdou Aziz Mbaye a été déféré, ce mardi, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse et mise en danger de la vie d’autrui. Il risque le mandat de dépôt.

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