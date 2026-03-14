Un batteur de tam-tam accusé d’homosexuel, poignardé à mort

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Un crime sanglant secoue Tivaouane-Peulh depuis hier vendredi. Malick Ndiaye, batteur de tam-tam, a perdu la vie après avoir été poignardé à la suite d’une altercation provoquée par des insultes à caractère homophobe proférées à son encontre.

Tout a commencé lorsqu’un groupe de jeunes s’en est pris verbalement à Malick Ndiaye en wolof : « Yen teug kat sabar yi ay gor djiggën nguène ( les batteurs de tam-tam sont des homosexuels) ».

Se sentant profondément offensé, la victime a décidé de répondre à cet affront en s’engageant dans une bagarre avec ses accusateurs. C’est au cours de cette rixe qu’il a reçu un coup de couteau, selon des sources de Seneweb.

Évacué d’urgence vers le poste de santé de Tivaouane-Peulh, Malick Ndiaye n’a pas survécu à ses blessures et a succombé en cours de route.

Alertés, les gendarmes de la Brigade de proximité de Tivaouane-Peulh se sont immédiatement déployés dans le quartier Moulaye Dabakh à la recherche des suspects.