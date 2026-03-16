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Pape Cheikh Diallo reagit Ni avec Clara ni ami avec Racky Aidara. thumbnail

Un Camerounais présumé homo, enfonce Pape Cheikh Diallo

16 mars 2026 Société

L’affaire impliquant l’animateur sénégalais Pape Cheikh Diallo connaît un nouveau développement après l’interpellation d’un ressortissant camerounais par la Brigade de recherches de Keur Massar.

Selon Libération, l’individu, connu sous le surnom de « Steph », a été en contact régulier avec l’animateur sous le pseudonyme « Modou G », un nom qui ferait référence à une plateforme homosexuelle aux contenus jugés choquants par certaines sources. Lors de son audition, il a reconnu avoir joué un rôle d’intermédiaire dans certaines relations impliquant l’animateur, a ajouté le journal.


Dans ses déclarations, « Steph » a affirmé être le « proxénète » de Pape Cheikh Diallo, expliquant qu’il le « plaçait » auprès de certaines personnes. Il aurait également déclaré entretenir une relation intime avec lui.

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