Un chauffeur de bus Tata tue un motocycliste après une dispute

Un drame s’est produit ce mercredi au rond-point Sypse de Bountou, à Pikine. Un motocycliste a perdu la vie après avoir été percuté intentionnellement par un chauffeur de bus Tata, rapporte la page Facebook de Luttons contre l’indiscipline au Sénégal (LCIS).

Selon LCIS, qui relaie le témoignage de plusieurs personnes présentes, le chauffeur du bus AFTU de la ligne 61 s’était d’abord disputé avec le motocycliste Thiak Thiak. Toujours d’après les témoins, le conducteur aurait menacé : « Si je t’attrape, je vais te tuer ».

Quelques instants plus tard, le bus a rattrapé le motocycliste sur la route et l’a percuté volontairement, causant sa mort sur le coup.