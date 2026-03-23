Un corps sans vie jeté en plein jour entre les villages de Fayla et Djokhar. 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le corps sans vie d’un homme a été découvert, jeudi dernier, sur une piste latéritique de la commune de Sandiara. La victime qui ne serait pas de la localité, d’après les premiers éléments de l’enquête, a été jetée en plein jour entre les villages de Fayla et Djokhar.

L’horreur s’est invitée dans la commune de Sandiara, jeudi dernier. Ce jour-là, les populations de cette paisible bourgade sont tombées sur une scène macabre. Il était environs 11H lorsqu’un habitant du village de Fayla, qui se rendait à Sandiara, découvre au milieu de la piste latéritique le corps sans vie d’un individu de sexe masculin, allongé à même le sol, un foulard solidement noué autour du cou. Dans un premier temps, l’homme pensait que la personne s’est évanouie. Il s’approche pour y voir plus clair, mais grand sera son choc quand il réalise que l’individu gisant sur le sol était sans vie. Pris de panique, il alerte les forces de l’ordre de la Brigade de gendarmerie de Sandiara qui avisent, à leur tour, leurs collègues de la Brigade de recherche de Saly Portudal. Un transport est effectué sur les lieux du drame. En compagnie des sapeurs-pompiers de Mbour, les pandores de la Brigade de recherche de Saly Portudal procèdent aux constats d’usage, puis la dépouille est acheminée à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. D’après les premières conclusions de l’enquête ouverte par les éléments de la Brigade de recherches de Saly Portudal, la piste de l’homicide volontaire par étranglement à l’aide d’un foulard est privilégiée. Selon nos sources, la victime ne serait pas de la zone. En outre, d’après une source proche de l’enquête, le défunt aurait été probablement tué dans une autre localité avant d’être jeté dans la brousse de Sandiara. Cependant, même si, pour l’heure, l’identité de la victime ainsi que les circonstances de sa mort restent encore non élucidées, les enquêteurs soutiennent être sur une piste solide. En attendant, la dépouille de l’inconnu a été déposée à la morgue de l’hôpital. L’enquête suit son cours.