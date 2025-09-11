Un dealer arrêté avec 30 pieds de « yamba »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est la police qui donne l’information. La brigade régionale des stupéfiants de Kédougou, relevant de L’Ocrtis, a procédé hier à l’interpellation du boulanger S. Kanté, surpris en possession de 30 pieds de chanvre indien. Les informations remontées par la police, ajoutent qu’il cultivait la drogue dans un champ jouxtant son domicile. C’est une opération de contrôle policière qui a permis de découvrir le champ en question. Le mis en cause, a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour culture de chanvre indien à des fins de trafic et pour des faits présumés de blanchiment de capitaux. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur de ses activités et pour permettre l’identification éventuelle de ses complices.