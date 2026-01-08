Un étudiant en génie civil arrêté pour trafic de drogue

Partager Facebook

Bocar Diongue et Ben Amagor Mbaye, respectivement étudiant en master Génie civil et chauffeur de taxi Yango ont été jugés, hier, devant le tribunal correctionnel de Dakar pour association de malfaiteurs et tentative d’offre ou de cession de drogue.

Ces faits qui leur sont reprochés remontent au mois d’avril 2025. Ces prévenus, d’après l’accusation, ont été interpellés après l’exploitation d’un renseignement sur un réseau de trafic de drogue. En effet, pour procéder à l’arrestation du duo, un dispositif de filature a été mis en place. D’abord, les agents enquêteurs ont fait une commande de protoxyde d’azote auprès du chauffeur de Yango, Ben Amagor Mbaye. Puisque c’est lui qui devait fournir le produit, il a donné rendez-vous aux policiers au supermarché Exclusive. C’est au moment de la livraison qu’il a été interpellé. Et la perquisition qui a été effectuée dans le taxi du chauffeur a permis aux enquêteurs de saisir 10g de haschich, un cornet de yamba et du kush. Par la suite l’étudiant Bocar Diongue a été arrêté. À la barre du tribunal, le duo a contesté les accusations qui pèsent sur eux. Bocar Diongue, 28 ans, étudiant en master en Génie civil demeurant à Sicap Mbao, a expliqué : « on m’a appelé pour me demander si je connaissais quelqu’un qui avait ce produit. De mon côté, j’ai contacté Ben qui devait me livrer le produit à savoir le protoxyde d’azote. J’ignorais qu’il s’agissait de drogue. Ce produit est juste utilisé pour le fun lors des soirées dansantes. C’est le lendemain qu’un agent m’a appelé en me convoquant à la police. Il m’a dit que c’était pour nécessité d’enquête. Je précise que je ne suis pas dans le besoin pour m’adonner au trafic de drogue ». Il a quand-même reconnu les regrets qu’il a eus par rapport à cette affaire, puisque, dit-il, il a mis sa famille dans cette situation difficile. À son tour, réfutant les faits, le chauffeur, Ben Amagor Mbaye, a reconnu les variétés de drogue qui ont été retrouvées dans son véhicule. Mais, ce célibataire a précisé que le produit illicite était destiné à sa consommation personnelle. Après les contestations des prévenus, le procureur a révélé que le commerce de ce produit, à savoir le protoxyde d’azote, n’est pas interdit dans nos frontières, puisque c’est un gaz hilarant. Le parquetier estime que cette infraction qui leur est imputée ne saurait prospérer dans cette procédure, parce qu’il ne ressort pas qu’il y avait fourniture de ce produit à un mineur. Ce faisant, il a requis la relaxe de l’étudiant, Bocar Diongue et une peine d’emprisonnement ferme de 3 mois assortis d’une amende de 50.000 F Cfa pour Ben Amagor Mbaye. Ce, après la disqualification des faits en offre ou cession de drogue en vue de la consommation. Pour la défense Bocar Diongue, Me Clédor Ly a plaidé l’annulation de la procédure du fait de la provocation policière. D’après la robe noire, si cet élément de police, à savoir Lamine, n’avait pas fait une provocation en demandant une livraison, il n’y aurait pas eu cette procédure. C’est cette provocation policière qui est à l’origine d’une tentative de commission d’une infraction, a précisé Me Ly. Pour le compte de son acolyte, Ben Amagor Mbaye, Me Moussa Konaré a demandé un dispense de peine tout en attestant que la drogue qui a été saisie dans son véhicule était destinée pour sa consommation personnelle. Le tribunal, à la fin des débats, a relaxé Bocar Diongue mais condamné Ben Amagor Mbaye à 1 mois de prison ferme pour détention de drogue en vue de la consommation personnelle.