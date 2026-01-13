Un ex-détenu tué 12 jours après sa libération

Partager Facebook

Le quartier de Guinaw-Rails a été le théâtre d’un drame sanglant qui a coûté la vie à un homme fraîchement sorti de prison. Selon le quotidien L’Observateur, Ousmane Diagne, repris de justice âgé de 40 ans, bénéficiant d’une grâce présidentielle accordée à l’occasion du Nouvel An, a été mortellement poignardé le lundi 12 janvier 2026, à l’issue d’une violente altercation avec un menuisier du quartier.

Les faits se sont déroulés en début de soirée, après la prière du crépuscule. D’après L’Observateur, Ousmane Diagne et M. Dasylva, également âgé de 40 ans et menuisier de profession, entretenaient depuis longtemps des relations exécrables. À chacune de leurs rencontres dans la rue, les échanges dégénéraient en disputes, dont le mobile exact demeure, pour l’heure, inconnu.

Cette fois-ci aura été la dispute de trop. Les deux hommes en viennent rapidement aux mains. Ousmane Diagne était armé d’un tesson de bouteille, tandis que M. Dasylva détenait un couteau. Un face-à-face tendu qui a viré à l’issue fatale.

Selon la version livrée par le menuisier, rapportée par L’Observateur, l’ex-détenu aurait tenté de le poignarder avec le tesson de bouteille. C’est au cours de cette attaque que M. Dasylva serait parvenu à le désarmer, avant de lui asséner trois coups de couteau sur différentes parties du corps.

Gravement touché, Ousmane Diagne s’est affaissé au sol, se vidant de son sang sous les regards médusés des passants. Il succombera à ses blessures quelques instants plus tard, sans qu’aucun secours ne puisse le sauver.

Craignant des représailles ou un lynchage, M. Dasylva a choisi de se rendre volontairement aux enquêteurs. Alerté, le commissaire Pathé Gaye, accompagné de ses éléments, s’est immédiatement transporté sur les lieux du drame. Sur place, les policiers ont découvert le corps sans vie de la victime, présentant de larges blessures au front, au cou et sous l’abdomen, précise L’Observateur.

La fouille minutieuse de la scène du crime a permis de retrouver l’arme du crime, un couteau, abandonné sur les lieux. Après les constats d’usage, le corps d’Ousmane Diagne a été acheminé à la morgue d’une structure hospitalière de la place, en attendant les suites judiciaires