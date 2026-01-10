Un Français meurt en pleine séance de massage

Un drame aussi rare que troublant s’est produit à Saly Portudal, plongeant la célèbre station balnéaire dans la stupeur. Un ressortissant européen a perdu la vie dans une résidence privée, alors qu’il recevait une séance de massage, selon des sources concordantes.
Selon les informations recueillies, le spetuagénaire s’était rendu dans cet établissement pour soulager des douleurs persistantes aux pieds. Il s’était déplacé par ses propres moyens à bord d’un quad pour bénéficier de ces soins thérapeutiques.
Le drame est survenu au cours de la séance de massage. Alors qu’il était installé sur la table de soins, l’homme a été pris d’un malaise soudain. Les premiers éléments disponibles suggèrent que la victime aurait succombé à une crise cardiaque.
Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers de Saly se sont rendus sur les lieux pour tenter de lui porter secours. Malheureusement, ils n’ont pu que constater le décès avant de procéder à l’évacuation du corps vers une structure hospitalière. L’autopsie conclut à une mort naturelle.