Un Français meurt en pleine séance de massage

10 janvier 2026 Société

Un ressortissant français est décédé tragiquement à Saly (Sénégal) pendant une séance de massage dans une résidence privée;

Un drame aussi rare que troublant s’est produit à Saly Portudal, plongeant la célèbre station balnéaire dans la stupeur. Un ressortissant européen a perdu la vie dans une résidence privée, alors qu’il recevait une séance de massage, selon des sources concordantes.‎

Selon les informations recueillies, le spetuagénaire s’était rendu dans cet établissement pour soulager des douleurs persistantes aux pieds. Il s’était déplacé par ses propres moyens à bord d’un quad pour bénéficier de ces soins thérapeutiques.

Le drame est survenu au cours de la séance de massage. Alors qu’il était installé sur la table de soins, l’homme a été pris d’un malaise soudain. Les premiers éléments disponibles suggèrent que la victime aurait succombé à une crise cardiaque.

Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers de Saly se sont rendus sur les lieux pour tenter de lui porter secours. Malheureusement, ils n’ont pu que constater le décès avant de procéder à l’évacuation du corps vers une structure hospitalière. L’autopsie conclut à une mort naturelle.


