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Un fugitif franco-sénégalais arrêté à l’AIBD

18 mars 2026 Société

Un ressortissant français de 25 ans d’origine sénégalaise, a été arrêté à Dakar , après une évasion rocambolesque en France. Libération informe qu’il a été interpellé ce mardi à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, alors qu’il tentait de se réfugier au pays d’origine de sa famille.

Le jeune homme s’était évadé vendredi dernier du Centre pénitentiaire de Nanterre lors d’une sortie culturelle organisée au Musée du Louvre, rembobine la même source. Incarcéré pour vol et trafic de drogue avec une libération prévue en 2028, il avait profité de cette visite pour fausser compagnie à ses gardiens.


Son aventure a finalement pris fin à son arrivée à Dakar, alors qu’il voyageait à bord d’un vol d’Air Sénégal en provenance de Bruxelles. Lors des formalités de police, les agents ont découvert qu’il faisait l’objet d’une notice interne diffusée par Interpol à la demande de la justice française. Après son interpellation, B. M. Diagne a été conduit au Bureau central national d’Interpol à Dakar, où il a été placé sous écrou extra-traditionnel dans l’attente de son extradition vers la France, complète le journal.

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