Un ingénieur en BTP falsifie la signature et le cachet de Oumar Guèye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mendy, ingénieur en BTP a été jugé hier, lundi 8 septembre 2025, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour «avoir falsifié la signature et le cachet de l’ancien maire de Sangalkam, Oumar Guèye», dans une affaire de vente de terrains, causant un préjudice estimé à 81 millions de F CFA.

Selon le journal « Les Échos », les autorités municipales de Sangalkam ont constaté que la signature et le cachet de l’ancien maire Oumar Guèye avaient été falsifiés sur les délibérations que Mekado Mendy a remises à la partie civile, Cheikh Balla Thioro Wathie.

Mekado Mendy, 63 ans, ingénieur en BTP, est également actif dans la vente et l’achat de terrains. C’est dans ce cadre qu’il a signé une convention avec la famille Seck de Sangalkam et qu’il a vendu à la partie civile 15 parcelles à usage d’habitation. La victime a commencé à verser l’argent pour l’acquisition des parcelles. Cependant, lorsqu’elle s’est rendue à la mairie pour vérifier et régulariser les parcelles, la victime a découvert que les sept délibérations remises par Mekado Mendy étaient fausses. La mairie a en effet confirmé que la signature et le cachet de l’ancien maire avaient été falsifiés.

Inculpé et placé sous mandat de dépôt pour « escroquerie », le mis en cause déjà condamné par le passé à trois mois de prison ferme dans une autre affaire, a nié les faits. Il a affirmé que ce qui le lie au plaignant est un protocole d’achat de terrains, précisant qu’il était convenu que Cheikh Balla Thioro Wathie paierait 3 millions de F CFA par terrain. « Je devais lui vendre 7 terrains et j’ai reçu de lui la somme de 21 millions de F CFA. Entre-temps, je suis tombé malade et je suis parti me soigner au village. C’est en mon absence qu’il a porté plainte », a-t-il déclaré.

Interrogé par le procureur sur la falsification des délibérations, il a continué de nier, affirmant : « Ce ne sont pas les documents qu’il a reçus de moi. La fausseté de ces papiers n’engage que lui. La famille Seck m’a donné 7 délibérations pour les titres et les droits de recettes concernant la vente. Il est allé voir d’autres personnes qui lui ont donné ces documents ».

Le procureur a requis l’application de la loi. Par ailleurs, Me Théophile Cayossi avocat de Mendy a déclaré que la victime, après cette vente, était allée traiter avec Pape Mamadou Seck, à qui il a remis 21 millions de F CFA. « C’est à l’insu de mon client qu’il est allé traiter avec Pape Mamadou Seck et qu’il lui a remis cet argent. C’est dommage que la partie civile n’ait pas comparu pour éclairer le tribunal. Mon client a versé 13 millions sur les 20 millions », a expliqué Me Cayossi, qui a plaidé pour la relaxe de son client, estimant que le tribunal ne pouvait pas le condamner.

À titre subsidiaire, l’avocat a sollicité une application plus clémente de la loi pénale. Il a également demandé que les intérêts civils du plaignant, qui était absent à l’audience, soient réservés.

Le délibéré sera rendu demain, le mercredi 10 septembre 2025.