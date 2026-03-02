Un journaliste de France 24, accusé d’homosexuel, saisit la DSC

Partager Facebook

Le correspondant de France 24 au Sénégal, Elimane Ndao, a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), une entité relevant de la Direction de la Police judiciaire, à la suite de la diffusion de rumeurs et de propos injurieux à son encontre sur les réseaux sociaux.

Dans une publication rendue publique, le journaliste indique avoir saisi la DSC contre « au moins quatre personnes formellement identifiées » qu’il accuse d’avoir diffusé des « informations fausses, grossières et graves » ainsi que des « injures infamantes » visant sa personne.

Selon son message, la plainte a été enregistrée et porte sur des faits liés à la propagation de contenus qu’il estime diffamatoires.

Toujours dans sa déclaration, le correspondant de France 24 affirme qu’il est prêt à retourner devant les enquêteurs « dès demain » pour déposer de nouvelles plaintes si d’autres individus s’aventuraient à relayer ces rumeurs.

Il précise que les personnes visées par sa démarche seraient déjà identifiées.

L’affaire intervient après la publication d’informations par Seneweb faisant état de l’implication présumée d’un journaliste d’une chaîne internationale, actuellement hors du pays, dans un réseau de présumés homosexuels démantelé par la brigade de recherches de Faidherbe.

À la suite de ces révélations, certains internautes ont cité le correspondant de France 24 dans cette affaire sensible.