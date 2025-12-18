Uploader By Gse7en
Un maçon tue sa mère qui l’a accusé de vol d’argent

18 décembre 2025 Société

Nul n’aurait cru que Babou Sarr pousserait le bouchon de la cruauté à ce stade ? En effet, ce maçon de 37 ans a mortellement poignardé sa mère, Marie Diouf. Au simple motif que, se défend le fiston meurtrier présumé, sa génitrice l’aurait accusé de vol d’argent.

Le drame s’est produit, avant-hier mardi, dans la localité de Nguéniène. La Brigade territoriale de Gendarmerie de Joal a procédé, avant-hier, à l’interpellation du présumé meurtrier.

Soumis au feu roulant des questions, Babou Sarr, après avoir planté un couteau à sa génitrice, a dit qu’il n’avait pas l’intention de la tuer. Certes, il a reconnu les faits à lui collés, mais il a déclaré que sa mère l’avait accusé de vol d’argent.

