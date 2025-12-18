Un maçon tue sa mère qui l’a accusé de vol d’argent

Partager Facebook

Nul n’aurait cru que Babou Sarr pousserait le bouchon de la cruauté à ce stade ? En effet, ce maçon de 37 ans a mortellement poignardé sa mère, Marie Diouf. Au simple motif que, se défend le fiston meurtrier présumé, sa génitrice l’aurait accusé de vol d’argent.

Le drame s’est produit, avant-hier mardi, dans la localité de Nguéniène. La Brigade territoriale de Gendarmerie de Joal a procédé, avant-hier, à l’interpellation du présumé meurtrier.