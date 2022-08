Un maître coranique détourne 15 millions francs de loyers

Né en 1984, Y. Traoré a détourné les revenus locatifs d’un immeuble appartenant à un membre de sa famille. Poursuivi pour abus de confiance portant sur 15 millions francs, le maître coranique a été condamné à six mois de prison ce lundi 22 août 2022.

Y. Traoré et M. Conteh sont apparentés. Mais, depuis deux ans, les deux hommes ne parlent pas le même langage. M. Conteh reproche à son antagoniste d’avoir encaissé à son profit les loyers de son immeuble. A cet effet, le plaignant a saisi la justice pour abus de confiance portant sur 15 millions francs. Arrêté et attrait devant le tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 22 août 2022, Y. Traoré a reconnu sans ambages les faits. Demeurant à la Médina, le maître coranique a raconté que l’argent lui a permis de s’acquitter de l’impôt de leur maison familiale qui s’élevait à 5 millions francs. Et les 10 millions francs ont été injectés dans les travaux de réfection de la concession. Par ailleurs, le polygame a fait savoir au juge qu’il ne pourra pas payer les 15 millions francs d’un seul coup. Représentant de la partie civile, O. Maréga a souligné que cette dernière a confié la location de son immeuble au prévenu, il y a six ans. Les 15 millions francs représentent deux années de location. « La partie civile est un oncle. Il a porté plainte, après plusieurs mises en demeure », a martelé M. Maréga.

Lors de sa plaidoirie, Me Youssoupha Camara a informé que les membres de la famille du prévenu ont versé une avance de 5 millions francs. Le conseil de la partie civile a ainsi réclamé 11 millions 205 mille francs, en guise de réparation. Le parquet a requis l’application de la loi. La défense a sollicité la clémence, soulignant qu’une faute reconnue, est à moitié pardonnée. Écroué le 16 août 2022, le prévenu a finalement écopé d’une peine d’avertissement de six mois avec sursis. Il doit allouer 11 millions 205 mille francs à sa victime.

KADY FATY