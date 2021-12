Un mécanicien sans permis fauche un élève

Cela s’est passé à Dahra Djoloff, une localité du département de Linguère. En effet, un élève de 14 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation, mardi dernier en plein centre-ville, il aurait frôlé la mort, selon des témoignages recueillis sur place. L’élève a été violemment fauché par un véhicule particulier conduit par un mécanicien du nom de Mamadou Niang, non titulaire d’un permis de conduire. Après le choc, au lieu de s’occuper de la victime qui s’est retrouvée la jambe cassée, le mécanicien indélicat a pris la fuite. Mais il a été vite appréhendé et déposé à la brigade de gendarmerie de Dahra. Le mis en cause a été déféré au parquet de Louga pour conduite sans permis de conduire et délit de fuite.

