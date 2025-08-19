Uploader By Gse7en
Un meurtre secoue le Port de Dakar

19 août 2025 Faits divers

Un drame s’est produit au Môle 8 du Port autonome de Dakar le 15 août dernier impliquant deux dockers guinéens. Alia Camara, âgé de 32 ans, a agressé son compatriote Sadibou Gassama après qu’il a refusé de partager une dose de Kush, une drogue de synthèse surnommée « drogue du zombie ».

En effet, selon « Libération » dans sa parution de ce mardi, les deux hommes, employés journaliers au port, avaient l’habitude de se cacher dans un hangar pour échapper aux gendarmes une fois leur travail terminé. Ce jour-là, le refus de Sadibou Gassama de donner une partie de sa drogue à Alia Camara a déclenché une violente dispute. Plus fort physiquement, Alia Camara a tenté d’arracher le sachet de drogue des mains de son ami.

Dans la bagarre, Gassama a tenté de fuir en grimpant sur le hangar, mais il a été violemment tiré vers le sol par Camara. Sa tête a heurté une pierre, causant sa mort sur le coup. Pris de panique, l’agresseur a voulu s’enfuir, mais il a été rapidement arrêté par les gendarmes de la Brigade de la zone des hydrocarbures.


Déféré au parquet, le mis en cause est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, note la même source.

