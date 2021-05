Un « Modou Modou » perd plus de 30 millions dans l’achat d’un terrain

Plus de 30 millions de nos francs, c’est la somme décaissée par Diallo pour acquérir un terrain à la foire. Cependant, il sera roulé dans la farine par les sieurs Kane et Mané. Ces derniers ont comparu, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux dans une écriture de commerce. Ils connaîtront leur sort le 10 juin prochain.

Les sieurs B. Kane et A. A. Mané ont comparu, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour répondre des faits d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux et usage de faux dans une écriture de commerce. En effet, tout est parti d’un véhicule volé en France. Une enquête qui a été menée par interpole a permis de retrouver ledit véhicule. Cependant, l’enquête a également révélé qu’un nommé Diallo, « Modou Modou » de son état, avait remis au sieur Mané 35 millions de nos francs pour l’achat d’un terrain aux alentours de la foire.

Attrait à la barre du tribunal, Kane, un des mis en cause, a déclaré qu’il devait vendre un terrain situé aux alentours de la foire à son ami Mané en échange de 20 millions et une voiture qui coute 15 millions. « Par, la suite, il s’est avéré que la voiture a été volée depuis la France où elle se trouvait.

C’est ainsi que j’ai arrêté la transaction mais, il m’avait dit qu’il voulait vendre le terrain à un de ses connaissances. Et un jour, il est venu dans mon bureau pour me demander de lui faire une décharge de 30 millions de francs. Ce que j’ai fait sans ambages. Après cette faveur, il m’a suggéré de ne pas le dire à Diallo », s’est-il défendu. Mais, Mané a nié avoir reçu les 30 millions de la part de Diallo même s’il l’avait reconnu devant les enquêteurs. « Moi et Diallo avions eu à parler de relation de business, de vente de voiture mais cela n’a pas abouti.

Pour le terrain dont il parle, je leur ai demandé d’aller vérifier les papiers devant le notaire tout simplement. Pour la voiture qui a suscité tout ce problème, cela appartient à un des amis de la partie civile. S’agissant de la transaction, Diallo doit apporter des preuves », a soutenu Mané.

La partie civile réclame 80 millions

Interrogé à son tour, la partie civile a juré sur tous les saints avoir remis 35 millions à Mané pour l’achat d’un terrain sis à la foire. « Je suis ouvrier en France et j’ai travaillé dure pour avoir cet argent. Ce sont des économies gardées durant des années. S’agissant des faits, lorsque j’ai envoyé un géomètre, Kane m’a appelé pour me dire que je n’ai plus de terrain », explique-il. Même son de cloche chez l’avocat du plaignant selon qui, Mané a remis à son client l’original de la décharge de 30 millions. « Kane a avoué que Mané lui a demandé de cacher la remise. Mané a dit qu’il avait 35 millions de la part de Diallo. Lorsque Kane a vu un géomètre, il a appelé Diallo pour lui faire savoir qu’il n’avait plus de terrain. Le faux et usage de faux ne souffre d’aucune contestation car c’est lui qui l’a établi. Diallo est poursuivi pour abus de confiance car il a acheté le terrain avec 20 millions et une voiture volée », souligne l’avocat qui réclame 80 millions. Invité à faire son réquisitoire, le maître des poursuites indique que les faits sont établis. « Il y’a eu des propos mensongers de la part des prévenus. Et je requiers 6 mois ferme contre Kane et 2 ans dont un an ferme contre Mané », a dit le parquetier. La défense a plaidé à son tour le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le12 juin prochain.

Cheikh Moussa SARR