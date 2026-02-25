Un nouveau réseau de présumés homosexuels cerné à Saint-Louis

Partager Facebook

Après la Brigade de Recherches de Keur Massar, la Section de recherches (SR) de Saint-Louis a procédé à l’arrestation de trois individus âgés de 42 à 52 ans dans le cadre du démantèlement d’un nouveau réseau de présumés homosexuels.

Selon Libération, qui relaie l’information, les suspects interpellés sont un peintre, un commerçant et un cuisinier. Leurs profils ont particulièrement retenu l’attention : deux d’entre eux sont mariés et le troisième est divorcé.

Les interpellations se sont déroulées dans les secteurs de Croisement Bango, Pikine et Rao, renseigne la même source.

Cette intervention s’inscrit dans une traque plus large menée par la gendarmerie nationale contre la dépravation des mœurs. Les enquêteurs poursuivent actuellement leurs investigations afin d’identifier les autres membres de ce réseau, qui pourrait présenter des ramifications plus étendues dans la région.