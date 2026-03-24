Un petit-fils dépouille son grand-père malvoyant…

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Le Commissariat des Parcelles Assainies (Unité 15) a mis fin à une affaire de vol familial impliquant un petit-fils et deux bijoutiers du marché de Thiaroye. Les trois individus ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol, complicité et recel de bijoux en or.

À l’origine de l’affaire, un vieil homme souffrant de graves troubles oculaires, qui avait confié à son petit-fils le rôle de l’assister dans ses tâches quotidiennes. Profitant de cette proximité et de la vulnérabilité de son grand-père, le suspect a progressivement soustrait plusieurs biens, notamment des bijoux appartenant à la défunte épouse de la victime, pour un préjudice estimé à plus de 2.000.000 F Cfa.

Les faits ont été découverts à la suite de deux incendies suspects survenus dans la chambre du plaignant. Alerté, ce dernier a constaté la disparition de ses effets personnels, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête.

Les investigations ont révélé que le mis en cause n’en était pas à son premier acte. Au moment de son interpellation, il s’apprêtait à vendre une brebis appartenant à son grand-père.

Confronté aux éléments recueillis, le suspect est passé aux aveux et a impliqué deux bijoutiers du marché de Thiaroye, présentés comme ses receleurs habituels. L’exploitation de son téléphone a mis en évidence un mode opératoire bien rodé, avec l’envoi de vidéos proposant à la vente divers biens dérobés, notamment des téléviseurs, bijoux et du bétail.

Interpellés à leur tour, les deux bijoutiers ont reconnu les faits. L’un a déclaré avoir fondu une bague et des boucles d’oreilles acquises pour 210.000 F Cfa. Le second a admis avoir acheté un collier et un bracelet pour 110.000 F Cfa, avant de les revendre pour la somme de 4.200.000 F Cfa.

Les trois mis en cause ont été déférés devant le parquet et devront répondre de leurs actes devant la justice.