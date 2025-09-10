Un point Wave braqué, 20 millions FCFA emportés

Partager Facebook

Braquage à Linguère. Vingt millions de francs CFA ont été dérobés dans la nuit du lundi au mardi lors de l’attaque d’un guichet du réseau de services financiers Wave, situé au marché central de Linguère (nord). Des individus armés ont neutralisé les vigiles avant de s’enfuir à bord d’un véhicule, renseigne l’Aps.

Selon le chef du commissariat urbain, l’attaque s’est produite ‘’sous une pluie battante’’, à un moment marqué par une coupure d’électricité, ce qui a facilité l’opération des malfaiteurs. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs.

Toutefois, le commissaire Ousmane Ndao a déploré les moyens limités dont dispose la police locale. Le commissariat ne possède en effet qu’un seul véhicule pour assurer la surveillance et les interventions dans toute la commune, une contrainte qui rend la traque des assaillants particulièrement difficile.