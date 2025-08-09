Un quadragénaire mortellement fauché par un camion

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un homme âgé de 40 ans a trouvé la mort, vendredi, après avoir été percuté par un camion-citerne sur la route des Niayes, à hauteur du village de Ngadiaga, dans la commune de Notto Gouye Diama (Tivaouane). Le drame est survenu aux environs de 13 h 15, non loin de l’échangeur de l’autoroute à péage Dakar–Tivaouane–Saint-Louis. Le camion, transportant du carburant pour le compte des Industries chimiques du Sénégal (ICS), circulait sur cet axe très fréquenté.

La victime, cultivateur domicilié au village de Beureup Bâ, était mariée et père d’un enfant. Elle est décédée sur le coup, selon des témoins présents au moment des faits. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Notto Gouye Diama se sont rendus sur place pour effectuer les constats d’usage, rapporte Aps. La dépouille a été évacuée par les sapeurs-pompiers vers la morgue de l’Hôpital régional de Thiès.

Le conducteur du camion a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.