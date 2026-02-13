Un réseau de présumés homosexuels démantelé entre Touba et Mbacké …

Partager Facebook

La Brigade de Recherches (BR) de la Compagnie de Touba, relevant de la Légion de gendarmerie de Thiès, a procédé au démantèlement d’un réseau présumé d’actes contre nature entre Touba et Mbacké, selon des informations rapportées par Seneweb.

L’opération, menée ce jeudi 12 février, a abouti à l’interpellation de cinq suspects. Le premier, identifié sous les initiales A.D., âgé de 36 ans, a été arrêté à Touba.

Les investigations ont ensuite conduit à l’arrestation de quatre autres individus à Mbacké, dont un menuisier métallique, un tailleur et un commerçant. Un cinquième suspect a également été appréhendé par les gendarmes de la Ville sainte.

D’après les mêmes sources, des préservatifs et du lubrifiant ont été saisis lors des perquisitions. Les mis en cause auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés après leur arrestation. Les enquêteurs évoquent également la découverte d’éléments jugés compromettants.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, actes contre nature et mise en danger de la vie d’autrui, notamment pour des faits présumés de transmission volontaire du VIH. Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel a été informé.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices. D’autres interpellations ne sont pas exclues.