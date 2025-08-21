Uploader By Gse7en
Un SDF retrouvé mort dans une maison abandonnée

21 août 2025 Faits divers

À Ziguinchor, le quartier Santhiaba a été le théâtre d’une macabre découverte avant-hier. Le corps sans vie d’un sans domicile fixe (SDF) a été retrouvé dans une maison en construction laissée à l’abandon, aux alentours de 14 heures.

Selon Liberation , ce sont de jeunes garçons rôdant autour du bâtiment, situé face à une librairie, qui ont fait la découverte du corps en état de décomposition très avancée. Alertés, les soldats du feu et la police se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Les sapeurs-pompiers ont ensuite transporté la dépouille vers la morgue du Centre Hospitalier Régional de Ziguinchor.


La victime a été identifiée comme étant Alassane Boye, âgé d’environ soixante ans. Couché sur un matelas, son corps était tellement en état de putréfaction que le médecin légiste n’a pas pu procéder à l’autopsie pour déterminer les causes exactes de son décès. Le corps a finalement été remis à ses proches ce mercredi pour qu’ils puissent lui offrir une sépulture digne.

