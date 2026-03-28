Un surveillant de prison radié après un « live » polémique

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Le surveillant de prison T. Faye a été radié de l’Administration pénitentiaire par la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, sur proposition du directeur général. Cette décision intervient au terme d’une procédure disciplinaire rigoureuse, appuyée par une enquête interne et l’avis d’un conseil d’enquête.

En cause, rapporte Les Échos : un « live » diffusé sur les réseaux sociaux, réalisé en tenue officielle, au cours duquel l’agent s’en est violemment pris à sa hiérarchie. Un comportement jugé incompatible avec le devoir de réserve et la discipline, ce qui explique que sa radiation n’ait surpris personne au sein de l’institution, précise la même source.