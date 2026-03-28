Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
rebeusss

Un surveillant de prison radié après un « live » polémique

28 mars 2026 Société

Le surveillant de prison T. Faye a été radié de l’Administration pénitentiaire par la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, sur proposition du directeur général. Cette décision intervient au terme d’une procédure disciplinaire rigoureuse, appuyée par une enquête interne et l’avis d’un conseil d’enquête.

En cause, rapporte Les Échos : un « live » diffusé sur les réseaux sociaux, réalisé en tenue officielle, au cours duquel l’agent s’en est violemment pris à sa hiérarchie. Un comportement jugé incompatible avec le devoir de réserve et la discipline, ce qui explique que sa radiation n’ait surpris personne au sein de l’institution, précise la même source.

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 69c389626fb5b oBYTxLSyjW

Décès de l’influenceuse enceinte de sept mois : son mari arrêté

Khady Sow, influenceuse active dans le commerce de bijoux en ligne et enceinte de sept …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved