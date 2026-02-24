Une ado droguée, violée et engrossée par un boulanger de 15 ans

Partager Facebook

Lamarana C. est dans de beaux draps. Le boulanger est accusé de détournement de mineure, de viol suivi de grossesse commis sur une fille répondant au nom de D. Ba.

Informé de la grossesse embryonnaire de sa fille, S. Ba, papa de la gamine D. Ba, presse de questions celle-ci, qui craque et balance son voisin de boulanger, Lamarana C. Le père conduit d’abord son enfant au district sanitaire de Keur Massar, puis dépose une lettre plainte contre le présumé auteur des faits au commissariat d’arrondissement de la localité.

Alertés, des agents de terrain du commissariat localisent le domicile du suspect, à l’unité 19 de Jaxaay, et l’interpellent. Interrogée, la fille confirme les faits et déclare avoir été abusée à trois reprises par le boulanger. Elle ajoute avoir été auparavant droguée avec de la boisson contenant des substances somnifères que le mis en cause lui aurait servie à boire dans sa chambre. « Lorsqu’il (Lamarana) m’a servi de la boisson, je me suis aussitôt endormie. J’ai constaté qu’il m’avait droguée, puis violée. Je suis tombée enceinte de ses œuvres », déclare la fille.

Face aux enquêteurs, Lamarana C. reconnaît les faits et affirme que la gamine est sa petite-amie. Il soutient ensuite avoir entretenu à trois reprises des rapports sexuels avec la fille. « On entretient une relation amoureuse. Elle est ma copine. J’ai couché à trois reprises avec elle », soutient le boulanger.

Au terme de sa garde à vue, il a été présenté devant le parquet du tribunal de grande instance de Rufisque pour détournement de mineure, viol suivi de grossesse.